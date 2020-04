Compensatie voor niet gebruiken sportveld en zwembad

GEM. RHEDEN – Gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties in Rheden hoeven tijdelijk geen huur te betalen. De huur vanaf 16 maart tot en met april wordt terugbetaald en de facturen voor de periode daarna worden niet gestuurd. Deze tijdelijke kostenverlichting geldt voor de gehele duur van de coronamaatregelen. Ook worden de zwemabonnementen verlengd voor de duur van de periode dat de zwembaden gesloten zijn.

Vanwege het coronavirus zijn sportaccommodaties in Nederland al sinds 16 maart gesloten. Dat geldt ook voor de gemeentelijke sportaccommodaties in Rheden: sporthallen, gymzalen, sportvelden en zwembaden. Veel gebruikers van sportaccommodaties, zoals sportverenigingen, kunnen momenteel daarom niet terecht in deze accommodaties. In de zwembaden wordt, buiten losse kaartverkoop, gewerkt met diverse abonnementen en meerbadenkaarten met een beperkte geldigheidsduur. Dit betreft jaarabonnementen, 12-badenkaarten en zwemleskaarten.

De gemeente vindt het belangrijk dat sportverenigingen en andere gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties niet hoeven betalen voor uren die zij door het coronavirus niet kunnen gebruiken. Mensen met een zwembadabonnement worden gecompenseerd door een verlenging van de geldigheid van hun abonnement.

Wethouder Marc Budel: “We doen dit om de sporters en de sportverenigingen te ondersteunen in deze moeilijke periode. Wij vinden het niet redelijk om gebruikers te laten betalen voor een dienst die wij niet hebben kunnen leveren. Wij dragen de sport een warm hart toe. ”

De gemeente is nog bezig met een apart voorstel voor onderwijsinstellingen die gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties.

Foto: Links wethouder Marc Budel en rechts Rick Palm (voorzitter van Sc Rheden), die blij is met deze regeling