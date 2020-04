Chromebooks voor thuisonderwijs

GEM. BRUMMEN – Via het Stedendriehoek-project FERM komen in de gemeente Brummen dertig Chromebooks gratis ter beschikking voor kinderen die thuisonderwijs krijgen. FERM houdt zich bezig met projecten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Het gemeentebestuur is blij dat FERM zich zo inzet dat ieder kind onderwijs kan blijven volgen, ook in deze gekke tijden. De Chromebooks worden nu ingezet voor kinderen die het thuisonderwijs nu niet digitaal kunnen volgen omdat ze niet over een computer, laptop of iPad beschikken. Of omdat er te weinig laptops in huis zijn omdat ook de ouders daarvan vanwege hun werk gebruik moeten maken.

Na een inventarisatie bij de scholen om welke gezinnen dit gaat in de gemeente gaat Brummen, worden deze week de Chromebooks via de basisscholen verspreid onder de leerlingen die het nodig hebben.