Caleidoz en WeHelpen bundelen hulpvraag en -aanbod

GEM. DOESBURG / ZEVENAAR – Welzijnsorganisatie Caleidoz bundelt haar krachten met het professionele platform WeHelpen. Samen willen de organisaties vraag en aanbod op het gebied van hulp aan elkaar verbinden.

“In de gemeenten Zevenaar en Doesburg zien we steeds meer vragen rond eenzaamheid, angst, geen kinderopvang of niet zelf boodschappen kunnen doen.”, meldt Caleidoz. “Gelukkig wordt er overal hulp aangeboden. Studenten willen oppassen, buren doen graag boodschappen en mensen bieden telefonisch een luisterend oor aan.” Samen met WeHelpen wil Caleidoz dit vraag en aanbod aan elkaar koppelen.

WeHelpen heeft ruime ervaring in het matchen van hulpvragen. Er is een team van vrijwilligers dat aanbod en vraag toetst. En er worden adviezen gegeven over het veilig gebruiken van hun dienst. Ook zorgorganisaties kunnen WeHelpen gebruiken om hulpvragen voor hun cliënten te plaatsen.

WeHelpen is te vinden via www.wehelpen.nl, waarop een soort marktplaats te vinden is. Hier kan iedereen een account aanmaken. Daarnaast is er een app, de Whapp. Deze kan op de mobiele telefoon worden geïnstalleerd. Wie hulp nodig heeft bij het aanmaken van een profiel of het formuleren van de hulpvraag, kan contact opnemen met Caleidoz via tel. 0316 – 243204 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur) of servicedesk@caleidoz.nl.