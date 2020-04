Buslijn 29 Arnhem – Dieren tijdelijk stop

REGIO – Vervoersmaatschappij Breng past de dienstregeling aan. Per 20 april rijden de bussen in principe volgens de zomerdienst. Dit is onder andere Lijn 331 van Velp-Zuid naar Nijmegen Weezenhof. Er rijdt op de gehele route elke 30 minuten een bus. Uitzondering op de zomerregeling is buslijn 29, van Arnhem CS via Rheden en Doesburg naar Dieren. Deze lijn komt helemaal te vervallen. Ook buurtbussen, nachtbussen en scholierenbussen rijden niet. Breng adviseert voor elke reis de route te checken in de reisplanners.