Business & Shopping: Woonwinkels Eijerkamp zijn op afspraak weer open

ZUTPHEN – Eijerkamp opent met extra veel zorg weer de deuren van haar woonwinkels voor advies of bezoek op afspraak. Naast Eijerkamp Zutphen en Veenendaal zijn ook CILO, Citystore LOTS en Trendhopper Zutphen, onderdeel van Eijerkamp Retail Groep, op afspraak geopend.

Hans-Jaap Eijerkamp: “Nu we extra veel thuis zijn, willen we helpen om van uw huis een nog fijner thuis te maken. Daarom zijn onze winkels op afspraak weer open, zodat klanten alle meubels voor wonen en slapen live kunnen zien, voelen en uitproberen. We ontvangen per afspraak maximaal twee personen tegelijk, ook als u zelf op uw gemak rond wilt kijken. Zo zorgen we ervoor dat er genoeg ruimte is voor elke bezoeker en we de veiligheid en gezondheid van u en onze collega’s kunnen waarborgen.”

Een afspraak voor een bezoek aan de winkel kan gemaakt worden door te mailen naar info@eijerkamp.nl, te bellen naar tel. 0575-583600 of te chatten met een van de medewerkers op www.eijerkamp.nl.

Eijerkamp Retail Groep blijft daarnaast alle bestellingen leveren, waarbij de woonwinkel de maatregelen van het RIVM nauwgezet volgt. Ook vraagt Eijerkamp haar klanten om deze maatregelen strikt te hanteren.

Daarnaast helpt Eijerkamp klanten via het Online Advies Atelier. De Eijerkamp interieuradviseurs staan vanuit hun eigen thuis zeven dagen per week, dus ook ’s avonds en in het weekend, klaar en geven gratis en vrijblijvend interieuradvies.