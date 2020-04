Business & Shopping: Vroolijke paasbrunch of -diner van de Vroolijke Frans

BRUMMEN – Ondanks dat de deuren van de Vroolijke Frans in Brummen (Broek) gesloten zijn voor gasten, blijft het team hard aan het werk. Zo wordt er onder andere gezorgd dat de Vroolijkheid er van binnen en buiten weer helemaal spic en span uitziet, zodat alles weer klaar is voor het moment dat de uitspanning weer open mag.

Daarnaast zijn de koks druk met de voorbereidingen voor de Pasen. Ter plaatse komen eten is natuurlijk niet mogelijk, daarom wordt een mooie brunch en diner samengesteld. De gerechten kunnen worden besteld en op Eerste Paasdag worden afgehaald in Broek. Wat er precies op het menu staat, is te vinden op www.devroolijkefrans.nl.

Een bestelling doorgeven kan tot vrijdag 10 april, 14.00 uur door een mailtje te sturen naar info@devroolijkefrans.nl of telefonisch via 0575-561719. De maaltijden kunnen op Eerste Paasdag, zondag 12 april, tussen 10.00 en 15.00 uur opgehaald worden. Dat gebeurt vanonder de veranda, zodat alle veiligheidsregels in acht genomen kunnen worden. De gerechten worden geleverd met eenvoudige instructies om ze thuis op te warmen en voor kinderen is er een speciale paasverrassing.