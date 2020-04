Business & Shopping: Bakkerij De Winkel opent aan de Ambachtstraat

BRUMMEN – Bakkerij De Winkel in Brummen is weer open. In een tijdelijk pand aan de Ambachtstraat verkopen Erno de Winkel en Sander de Rooy het heerlijkste brood en banket uit eigen bakkerij.

Bakkerij de Winkel was sinds 2017 gevestigd aan het Marktplein in Brummen en stond in het rijtje panden dat in oktober vorig jaar verloren ging bij de grote brand. Het was een heftige periode, maar Erno en Sander zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Het Brummense stel wilde zo snel mogelijk weer aan de slag en is dan ook heel blij met de nieuwe winkel. “Ook al is het maar een tijdelijke locatie, het is een supermooi pand”, vertelt Sander.

Burgemeester Alex van Hedel kwam woensdag 15 april langs voor de officiële opening, maar door de coronamaatregelen kon er geen feestje worden gegeven. Erno bakte anderhalve meter rozijnenwegge. De opening was dan misschien niet zoals de twee zich hadden voorgesteld, maar dat geeft niet. “We zijn weer open, daar gaat het om. En met wat maatregelen om afstand te houden, kan iedereen gewoon weer zijn brood bij ons komen kopen.”

Erno heeft de bakkerij ingericht met nieuwe apparatuur. Hij bakt nu bijna alles zelf, van gebak tot croissants en van kleine broodjes tot broden in een eigen De Winkel-formaat, net iets kleiner dan een gewoon brood, net iets groter dan een halfje. Hij liet er speciaal zijn eigen broodblikken voor ontwerpen. Erno’s specialiteit is spelt- en desembrood.

Met de opening van het nieuwe pand kijken Erno en Sander weer naar de toekomst. “De winkel is nu open en draait, nu gaan we verder kijken. We willen in de toekomst een soort webshop inrichten en taarten en ontbijtjes gaan bezorgen. Plannen genoeg”, vertelt Sander.

Bakkerij De Winkel is zeven dagen per week open vanaf 7.30 uur, óók op zondagochtend.