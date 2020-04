Business & Shopping: Alternatief voor koffietafel na de uitvaart

REGIO – Lian Brandsma, van de gelijknamige uitvaartonderneming, heeft een alternatief gevonden voor de koffietafel na de uitvaart. “Een tijdelijk alternatief, hoop ik”, aldus Lian.

Na een uitvaart is er in deze dagen geen mogelijkheid om als familie ergens samen te komen voor een kop koffie, lunch of iets dergelijks. “Daardoor nemen we nu direct na de plechtigheid in het crematorium of de begraafplaats afscheid van elkaar en dat voelt heel kaal, voor mij maar zeker voor de families”, vertelt Lian. Ze zocht naar een vervanging.

In samenwerking met restaurant De Harmonie in Laag-Soeren biedt Lian Brandsma nu broodjes-, lunch- en brunchboxjes aan. “Deze kunnen de naasten meenemen naar huis en daar even bijkomen met wat lekkers. Het is een alternatief voor de wat duurdere en omslachtigere catering-aan-huis.” Ook kunnen de boxjes meegegeven worden aan de gasten die nog een terugreis voor de boeg hebben.

Als mensen een uitvaartverzekering hebben, kunnen de kosten gedeclareerd worden, net als in de pre-coronatijd. “Ik ben blij dat ik iets heb kunnen bedenken voor de naasten, maar ik hoop dat alles gauw weer gewoon wordt”, aldus Lian.

www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl