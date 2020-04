Business & Shopping: Afhaalmenu van de Vroolijke Frans voor Moederdag

BRUMMEN – Na het enorme succes met het afhaalmenu met Pasen hebben de mensen van de Vroolijke Frans in Brummen (Broek) de smaak helemaal te pakken gekregen. De koks hebben een mooi driegangenkeuzediner samengesteld voor Moederdag. Gasten komen deze bestellen en komen afhalen. De samenstelling van het menu is te vinden op www.devroolijkefrans.nl.

Een bestelling doorgeven kan tot vrijdag 8 mei, 14.00 uur via info@devroolijkefrans.nl of tel. 0575-561719. “Wees er snel bij met reserveren want om de kwaliteit te kunnen garanderen worden er maar een gelimiteerd aantal diners bereid”, zeggen de koks.

De maaltijden kunnen op Moederdag, zondag 10 mei, tussen 10.00 en 15.00 uur opgehaald worden. Dat gebeurt vanonder de veranda, zodat alle veiligheidsregels in acht genomen kunnen worden. Afhalers krijgen eenvoudige instructies bij het menu, zodat zij de gerechten thuis makkelijk zelf warm kunnen maken. “Op deze manier houden we er bij de Vroolijkheid de moed in. We zorgen er samen voor dat de stemming optimaal blijft en iedereen van de culinaire kwaliteiten op Moederdag kan genieten”, aldus het team van de Vroolijke Frans.