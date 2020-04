Burgemeester sluit drugspand in Dieren

DIEREN – Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden heeft maandag 20 april opdracht gegeven voor het sluiten van een bedrijfspand aan de Zuider Parallelweg 46-47 in Dieren. Het pand gaat voor een periode van een maand op slot. Op dit adres trof de politie op 24 maart een hennepkwekerij aan met onder andere ruim 150 hennepstekken. Ook was er brandgevaar en gevaar voor elektrocutie omdat er gemanipuleerd was aan de meterkast.

De gemeente Rheden maakt, net als andere gemeenten in deze regio, gebruik van de mogelijkheden die de wet biedt. Hierdoor kan de burgemeester woningen, erven en lokalen sluiten als er drugs wordt gevonden. Met de sluiting wil de burgemeester de bekendheid van het adres als drugsadres beëindigen en de rust in de omgeving terugbrengen. De sluiting zorgt er ook voor dat het weer prettiger ondernemen en wonen wordt in de buurt.

“Drugshandel is nooit een goede manier om te proberen snel geld te verdienen”, zegt burgemeester Carol van Eert. “Het heeft altijd heel veel nare gevolgen met uiteindelijk alleen maar verliezers. Ook tijdens de coronacrisis gaan we door met de bestrijding van drugscriminaliteit. En als sluiting van een pand daarvoor nodig is, dan doen we dat. Ik hoop dat de bewoners en ondernemers zich hierdoor weer snel veilig voelen in hun eigen buurt.”

Burgemeester Carol van Eert roept inwoners op om de politie te bellen als zij een verdachte situatie zien of horen. “Meldingen van verdachte situaties zijn heel belangrijk. Om gevaarlijke situaties te voorkomen maar ook om de politie te helpen bij de opsporing van de criminelen die achter de drugscriminaliteit of hennepkwekerijen zitten. Gelukkig komen er steeds vaker meldingen binnen bij de politie. Zo zorgen we er met elkaar dat onze gemeente veilig blijft.”

Mensen die hun bedrijfspand verhuren, moeten zich bewust zijn van de eventuele risico’s, zegt de gemeente Rheden. De verhuurder is verantwoordelijk voor wat er in zijn pand gebeurt, dus ook voor eventuele illegale praktijken. Daarom is het verstandig dat verhuurders zich verdiepen in het werk, inkomen en de historie van de huurder. Ook het opstellen van een goed huurcontract en het maken van afspraken over periodieke controles van het pand is aan te raden. Het is belangrijk dat verhuurders die illegale activiteiten vermoeden, direct de politie inschakelen.