Burgemeester neemt kijkje bij Het P@rk

BRUMMEN – Burgemeester Alex van Hedel kwam vorige week een kijkje nemen bij kindcentrum Het P@rk in Brummen. Zowel op de school als op de opvang gaat het er nu allemaal even anders aan toe dan normaal.

Bij het onderwijs kreeg hij een rondleiding en uitleg van een leerling en een leerkracht. Ze vertelden hem dat er digitaal onderwijs op afstand wordt gegeven. De kleuters krijgen twee keer per week digitaal les en groep 3 tot en met 8 krijgen elke dag van 9.00 tot 11.00 uur digitaal les van hun leerkracht. Na de instructie is er voor de leerling de mogelijkheid om vragen te stellen aan hun leerkracht. Tevens ligt er elke week huiswerk klaar op school voor de kinderen uit groep 1 tot en met 4. Het is nu erg leeg bij opvang en onderwijs, maar na de meivakantie komt daar verandering in en mogen de kinderen weer naar school.

De burgemeester ging ook een kijkje nemen bij de opvang van het P@rk. Deze opvang is een noodopvanglocatie voor avond-, nacht- en weekendopvang. Tot op heden is deze noodopvanglocatie nog niet nodig. Als de nood aan de man is, dan is deze noodopvanglocatie gereed.