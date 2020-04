Burgemeester Alex van Hedel roept op tot vlaggen op 15 of 16 april

GEM. BRUMMEN – Op 15 en 16 april 1945 zijn de dorpen Brummen en Eerbeek bevrijd van de Duitse bezetter. En op 4 en 5 mei zou heel Nederland herdenken en feest vieren vanwege 75 jaar vrijheid. Helaas kunnen de geplande activiteiten vanwege het coronavirus niet doorgaan. Burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen roept inwoners op deze momenten te vieren door de vlag uit te hangen.

“Heel erg spijtig dat de feesten en herdenkingen niet door kunnen gaan, maar ook begrijpelijk. De gezondheid van mensen gaat voor,” laat burgemeester Van Hedel weten. Om daar vervolgens direct een oproep aan toe te voegen: “Samen gaan we er voor zorgen dat we toch stilstaan bij 75 jaar vrijheid. De vlag moet uit wat mij betreft! Doet u mee?”

Eerder dit jaar werd in de gemeente Brummen de periode van 11 april tot 11 mei uitgeroepen tot de ‘maand van de vrijheid’. “Vele inwoners, organisaties en verenigingen hebben hard gewerkt om een mooie activiteit of bijeenkomst te organiseren. Het is hartverwarmend om te zien dat zij zich hiervoor met hart en ziel hebben ingezet. Hoe wrang ook dat het coronavirus er voor zorgt dat deze activiteiten nu niet door kunnen gaan. Samenkomsten zijn gewoonweg niet toegestaan.”

Daardoor zag de burgemeester zich enkele weken geleden genoodzaakt om iedereen op te roepen om op een later moment de activiteit te laten plaatsvinden. “Aan deze oproep is gehoor gegeven. Ik heb veel begripvolle reacties ontvangen van de organisatoren. En gelukkig zijn er voor een aantal voorstellingen en lezingen al nieuwe data gevonden in het najaar of zelfs in 2021. Da’s mooi, want wat in het vat zit, verzuurt niet”, aluds Van Hedel.

De Brummense burgemeester wil de historische momenten in april en mei is niet ongemerkt voorbijgaan. “Daarom roep ik, ondersteund door de 4 mei-comités in Eerbeek, Brummen en Hall, iedereen op om te vlaggen op de dag dat onze dorpen 75 jaar bevrijd zijn. Ook de kerken luiden dan om 12.00 uur uitgebreid de klokken. Op die manier houden we ons aan de RIVM-richtlijnen om thuis te blijven, maar zorgen we gelijktijdig voor een straatbeeld waaruit dat toont dat we blij zijn dat we in een vrij land leven. Zelfs in een periode waarin onze vrijheid door een nieuw virus toch ingeperkt is.”

Het dorp Brummen en de omliggende dorpen zijn op 15 april 1945 bevrijd. Een dag later werden ook Eerbeek en Hall bevrijd. Daarom mag op woensdag 15 april de vlag uit in Brummen en omgeving, om 12.00 uur worden de kerkklokken in Brummen geluid. Op donderdag 16 april kan de vlag uit in Eerbeek en Hall. Om 12.00 uur worden dan de kerkklokken geluid in deze dorpen.

Op maandag 4 mei ide Nationale herdenking om 20.00 uur. Op deze dag hangt de Nederlandse vlag halfstok. Op dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag, is het feest en mag de vlag weer in top worden gehangen.