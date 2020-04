Brummense gemeenteraad vergadert digitaal

GEM. BRUMMEN – Ondanks alle maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus, gaat het werk van de gemeenteraad door. Om toch volgens RIVM-richtlijnen te kunnen werken, gaan de raadsleden van de gemeente Brummen digitaal vergaderen. Dit doen zij donderdag 23 april voor het eerst. Om 19.00 uur start een forumvergadering, aansluitend hieraan een besluitvormende vergadering.

In de gemeentewet zijn regels opgenomen waaraan democratische besluitvorming moet voldoen. Omdat bijeenkomsten en andere vormen van groepsvorming nu niet gewenst zijn, is er deze week door de Eerste Kamer een tijdelijke wet aangenomen die het mogelijk maakt dat gemeenteraden in deze tijd van coronacrisis niet alleen digitaal kunnen vergaderen, maar ook digitaal besluiten kunnen nemen.

De gemeente Brummen is voornemens hiervan gebruik te maken. Omdat het nog een experimentele werkwijze is, worden er ook opnames van de (besluitvormende) vergadering gemaakt, die spoedig na de vergadering voor iedereen online beschikbaar komen. Mocht het ook in mei en juni nodig zijn digitaal te vergaderen, dan wil de gemeente deze vergaderingen live laten horen en zien via de website.

Het raadsforum begint om 19.00 uur. De raad krijgt het actieplan voor de invoering van de omgevingswet ter informatie aangeboden. Daarnaast wordt gesproken over de vaststelling van een nieuwe gemeentelijke archiefverordening en de aanbesteding voor de accountantsdiensten voor de gemeente Brummen. Ook kunnen inwoners een onderwerp aandragen dat niet op de agenda staat. Omdat het niet mogelijk is de vergadering bij te wonen, kan eenieder vooraf schriftelijk zijn mening of inspraakreactie geven via griffie@brummen.nl. Aansluitend aan het forum neemt de gemeenteraad besluiten over de twee onderwerpen van het forum.

Het presidium van de gemeenteraad heeft overigens besloten twee onderwerpen door te schuiven naar een later moment. Het gaat om de nieuwe Wmo-verordening en de procedure om te komen tot een regionale energiestrategie (RES). Deze voorstellen komen op een later moment in het voorjaar op de agenda van de gemeenteraad terecht. Het presidium verwacht dat er dan ook voldoende ruimte is om deze onderwerpen goed voorbereid en in openbaarheid te bespreken.