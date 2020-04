Brummen zoekt nieuwe dorpsdichter

BRUMMEN – De Culturele Stichting in de gemeente Brummen is op zoek naar een nieuwe dorpsdichter. De Brummense dorpsdichter wordt ongeveer zes keer per jaar gevraagd om met een speciaal geschreven gedicht een evenement extra glans te geven. Omdat de termijn van Eva, de huidige dorpsdichter, binnenkort afloopt, wordt er een goede opvolger (m/v) gezocht. De dorpsdichter is er voor de hele gemeente Brummen en mag twee jaar lang op zijn of haar eigen manier verwoorden wat er speelt. Kandidaten, die wonen in de gemeente Brummen, kunnen zich melden bij de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting. Een bericht met motivatie en daarbij een gedicht over de gemeente Brummen kan tot uiterlijk 5 mei worden ingestuurd naar taalmarkt@brummencultuur.nl.

www.brummencultuur.nl