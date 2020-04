Brummen tevreden over resultaten eerste jaar WerkFit

BRUMMEN – De gemeente Brummen is tevreden over het eerste jaar van WerkFit. “Er zijn in 2019 meer mensen aan het werk gegaan. Het aantal mensen dat een uitkering ontvangt is gedaald met 12 procent”, aldus wethouder Ine van Burgsteden.

De gemeente Brummen besloot per 2019 uit Delta te stappen en zelf de taken op te pakken die horen bij de sociale werkvoorziening, participatiewet en arbeidsmatige dagbesteding. Hiervoor werd WerkFit opgestart, waar mensen letterlijk ‘werkfit’ worden gemaakt. Manager Maarten van Klaveren: “We kijken naar wat mensen kunnen, niet naar hun beperking. Op die manier zoeken we uit wat mensen nodig hebben om aan de slag te kunnen.” WerkFit biedt daarnaast structuur aan de dag en sociale contacten. “Mensen krijgen de kans om weer mee te doen aan de samenleving.” Doel is uiteindelijk om mensen werkfit te maken zodat zij weer de arbeidsmarkt op kunnen en niet langer afhankelijk zijn van een uitkering.” Mensen die niet in een regulier bedrijf aan het werk kunnen, krijgen via WerkFit een beschutte arbeidsplek.

Uit de cijfers over 2019 blijkt dat er afgelopen jaar meer mensen aan het werk zijn gegaan. Van Burgsteden hierover: “Ondanks de nieuwe instroom, is het aantal mensen dat een uitkering met ontvangt is gedaald van 330 tot 295 mensen. Van de mensen die geplaatst worden bij een werkgever, blijkt dat de helft daadwerkelijk langdurig uit de uitkeringssituatie geraakt.” De inschatting is dat 40 procent van de mensen die nu in de bijstand zit binnen een jaar werkfit is te maken.

Ongeveer 20 procent zal tot en met de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk blijven van een participatiewet-uitkering. Van Burgsteden: “We streven er op termijn naar dat minder dan 200 inwoners gebruik hoeven te maken van deze vangnetvoorziening. We weten dat er jaarlijks ongeveer 100 nieuwe mensen een aanvraag voor een uitkering doen. Dus dat betekent dat we voor de komende jaren nog een flinke klus hebben te doen. Maar we liggen op koers.”

Van Burgsteden en Van Klaveren spreken hun dank uit naar de ondernemers in de regio. “Werkgevers zijn bereid om aanpassingen te doen aan hun werkplek of werkproces om iemand vanuit WerkFit een plek te bieden”, zegt Van Klaveren. Hij merkt dat het werknemers goed doet bij een regulier bedrijf aan de slag te kunnen. “Na een tijd van werkloosheid is het fijn om ergens bij te horen, een shirt aan te hebben met een bedrijfslogo. Overigens geldt dat ook voor de mensen die bij WerkFit zelf aan het werk zijn. Het belang van een baan voor je eigenwaarde is niet te onderschatten.”