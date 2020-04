Brandweer bevrijdt gewonde eend van vistuig

VELP – De brandweer en de dierenambulance zijn zondagmiddag 5 april uitgerukt naar een vijver aan de Broekstraat in Velp. Aan een tak van een boom zat een gewonde eend vast met zijn poot. De eend was in deze benarde positie terecht gekomen door visdraad. Omdat de Velpse brandweer niet bij het gewonde dier kon komen, werd de hulp ingeschakeld van de brandweerduikers uit Arnhem. Na een korte zwemtocht kon de duiker het dier bereiken en bevrijden van het visdraad aan zijn poot. De gewonde eend is meegenomen door de dierenambulance.

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink