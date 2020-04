Brand in paardenstal

LAAG-SOEREN – Een paardenstal aan de Professor Pellaan in Laag-Soeren heeft woensdagmiddag 22 april vlag gevat. Fietsers zagen de brand en alarmeerden rond 15.45 uur de brandweer. Buurtbewoners begonnen al snel met blussen en konden voorkomen dat de stal volledig uitbrandde. De brandweer heeft de stal nageblust. De bewoners zelf waren op dat moment niet thuis.

De schade aan de stal is groot, door de brand is de constructie verslecht. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink