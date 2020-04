RHEDEN – Het scheepverkeer op de IJssel was woensdag 15 april lange tijd gestremd doordat ter hoogte van De Steeg een binnenvaartschip dwars op de stroom was komen te liggen. Het schip was geladen met zout en voer van Zutphen richting Hengelo. Rond 15.30 uur raakte het in de problemen. Sleepboten hebben geprobeerd het schip vlot te trekken, maar dat lukte pas later op de avond, nadat een deel van de lading was gelost door een kraanschip.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink