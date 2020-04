Bibliotheek Veluwezoom wordt afhaalbieb

DIEREN – Bibliotheek Veluwezoom biedt leden sinds maandag 6 april de mogelijkheid om op afspraak boekenpakketten op te komen halen. Dit kan in de bibliotheek in Dieren. Bestellen kan telefonisch en per e-mail.

Nu de bibliotheken zeker nog drie weken gesloten blijven, komen mensen zonder boeken te zitten. Niet iedereen vindt het prettig om digitaal te lezen. Daarom is de afhaalbieb in het leven geroepen. Leden van de bibliotheek kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur bellen met de bibliotheek in Dieren om hun voorkeuren door te geven en een afspraak te maken voor het afhalen. De bibliotheekmedewerker stelt een pakket samen dat op vertoon van de bibliotheekpas kan worden afgehaald. Ook worden afspraken gemaakt over het terugbrengen van de geleende materialen. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, gelden er langere leentermijnen en worden geen te-laat-gelden berekend.

Ook bij de afhaalbieb worden de voorschriften van het RIVM nageleefd. De medewerkers van de bibliotheek dragen handschoenen tijdens het samenstellen van de pakketten en bij het afhalen zorgen ze ervoor dat er geen fysiek contact ontstaat. Boeken die teruggebracht worden gaan vijf dagen ‘in quarantaine’ en worden schoongemaakt.

Mensen die gebruik willen maken van de afhaalbieb of andere vragen hebben, bijvoorbeeld over het lenen van e-books of luisterboeken, kunnen maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur bellen met de Bibliotheek in Dieren, tel. 0313-415 476, of mailen naar info@bibliotheekveluwezoom.nl.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/corona