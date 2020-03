Bibliotheek start met dagelijks blog De Ochtendpost

BRUMMEN – De bibliotheek Brummen | Voorst start met een dagelijkse blog. Hierin delen inwoners van het gebied hun ervaringen en goede tips om de dag door te komen in deze rare tijd.

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mag iedereen nog maar beperkt naar buiten. Sommige mensen wordt helemaal afgeraden om buiten te komen. We moeten opeens 1,5 meter afstand houden van elkaar en om ze te beschermen mag niemand bij ouderen op bezoek. “Juist voor deze opa’s en oma’s en andere mensen die nu alleen thuis moeten zitten, starten wij een dagelijks blog”, meldt de bibliotheek.

In het blog worden verhalen gedeeld. Elke dag wordt iemand telefonisch geïnterviewd om te horen hoe het gaat en welke tips diegene heeft om de dag door te komen. Deze verhalen zijn elke ochtend vanaf 10.00 uur te vinden op de website en sociale media-kanalen van de bibliotheek.

Om deze blogs te kunnen schrijven, zoekt de bibliotheek mensen die het leuk vinden om hun verhaal te delen en telefonisch geïnterviewd willen worden. Wie zichzelf of iemand anders aan wil melden, kan naam en telefoonnummer doorgeven via communicatie@bibliotheekbrummenvoorst.nl. Daarna wordt contact opgenomen om het telefonisch interview te plannen.

www.bibliotheekbrummenvoorst.nl