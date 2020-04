Bibliotheek Doesburg bezorgt aan huis

DOESBURG – Bibliotheek West-Achterhoek, waar ook de bibliotheek in Doesburg toe behoort, brengt boeken bij haar leden aan huis. Deze service wordt aangeboden zolang er voldoende medewerkers en vrijwilligers kunnen worden ingezet. Er wordt bezorgd volgens een strikt hygiëne-protocol.

Leden kunnen een e-mail sturen naar info@bibliotheekwestachterhoek.nl met daarin hun naam, adres, lidmaatschapsnummer en het genre waar de voorkeur naar uitgaat (inclusief jeugdboeken met leeftijdsaanduiding). Er geldt een maximum van zeven boeken per huishouden. Er wordt getracht de boeken binnen een week te bezorgen. Per adres kan op dit moment worden gegarandeerd dat er eens per maand boeken worden gebracht, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden. Boeken kunnen worden ingeleverd zodra de bibliotheek weer open is. Alle boeken die nog in huis zijn worden automatisch verlengd.

Daarnaast biedt de bibliotheek een groot assortiment e-books en luisterboeken, grotendeels gratis. De bekende app VakantieBieb wordt omgetoverd tot ThuisBieb. Wie hulp nodig heeft, kan dagelijks tussen 10.00 en 14.00 uur de Klantenservice bellen, tel. 0314-333445, appen naar tel. 06-12172505 of een mail sturen naar info@bibliotheekwestachterhoek.nl.

www.bibliotheekwestachterhoek.nl/tipsvoorthuis