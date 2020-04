Bibliotheek Brummen|Voorst start met Afhaalbieb

BRUMMEN / EERBEEK – Bibliotheek Brummen|Voorst, waar de bibliotheken in Eerbeek en Brummen bij horen, start met de Afhaalbieb. Vanaf 6 april kunnen leden boeken reserveren en deze op afspraak ophalen.

Leden van de bibliotheek kunnen boeken reserveren via de website, per mail of telefonisch. Telefonisch kan dit van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur. De bibliotheek in Brummen is bereikbaar via tel. 0575-561867, Eerbeek via tel. 0313-651805. Mailen kan naar info@bibliotheekbrummenvoorst.nl.

Na de reservering krijgt de lezer een bevestiging van een van de medewerkers met daarin het tijdstip waarop de boeken afgehaald kunnen worden. Leden die niet fysiek in staat zijn om naar de bibliotheek te komen kunnen een afspraak maken om boeken thuis te laten bezorgen.

Er zijn elke week drie afhaalmomenten, op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur en daarnaast op afspraak. De boeken staan op naam klaar in tasjes. Ophalers worden verzocht alleen op het afgesproken tijdstip naar de bibliotheek te komen, alleen te komen en even te wachten tot de vorige persoon naar buiten is gegaan. Alleen tijdens het afhalen van nieuw boeken is het mogelijk de reeds geleende boeken in te leveren.