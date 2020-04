Bestuurder overleden na crash tegen boom

EERBEEK – Op de Dierenseweg in Eerbeek vond donderdagmorgen 16 april een ernstige aanrijding plaats tussen Dieren en Eerbeek. De bestuurder is hierbij overleden.

De eenzijdige aanrijding vond rond 9.20 uur plaats, waarna alle hulpdiensten uitrukten. Ook de traumahelikopter ging onderweg, maar werd halverwege afgezegd. Alle hulp mocht niet meer baten en de bestuurder is overleden, zo meldt de politie. De auto reed in de richting van Eerbeek.

De auto zou volgens getuigen van de aanrijding met hoge snelheid tegen een boom zijn gecrasht. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend. De auto is direct na de crash gaan smeulen, waarna met verschillende brandblussers is gepoogd de brand tegen te houden. Dit lijkt gelukt.

De weg is momenteel volledig gestremd. De verkeersongevallenanalyse gaat waarschijnlijk onderzoek doen.

Foto: Melvin / Persbureau Heitink