Bekijk vooraf hoe druk het is op Winkelcentrum Dieren

DIEREN – Veel mensen vinden het in deze tijd van corona minder prettig om te gaan winkelen. Winkelcentrum Dieren laat nu via Facebook weten hoe druk het is, zodat klanten een geschikt moment uit kunnen kiezen om boodschappen te doen. Hiervoor worden het aantal bezoekers gemeten.

De winkeliers van Winkelcentrum Dieren doen er alles aan om het winkelen veilig te maken, zowel voor hun klanten als voor hunzelf. Denk aan schermen bij de kassa’s of de herinnering om vooral 1,5 meter afstand te blijven houden. Dit afstand houden wordt nu makkelijker gemaakt.

Winkelcentrum Dieren en JDI smart web applications, ontwikkelaar van slimme webapplicaties, hebben er samen voor gezorgd dat sinds kort het aantal bezoekers aan het winkelcentrum gemeten wordt. Een WTM-Pod (Wifi Trafic Monitor) registreert op basis van Radio Frequentie-signalen alle smart devices in zijn omgeving. De WTM-Pod registreert ook het tijdstip, de verblijfstermijn en de afstand, zonder hierbij persoonsgegevens te registreren, dus geheel AVG-proof. Ook zijn de smart devices van omwonenden uitgesloten van de meting, dit om de meting zo zuiver mogelijk te houden, laat JDI weten.

Door bezoekers op deze wijze te registreren, is het mogelijk in beeld te brengen wanneer het druk, rustig of levendig is bij het winkelcentrum. Deze gegevens worden geheel geautomatiseerd vertaald naar een bericht en doorgezet naar de Facebookpagina van Winkelcentrum Dieren. Deze berichten verschijnen om de drie uur en als het ineens veel drukker wordt bij het winkelcentrum ook tussentijds. Zo weet iedereen wat de beste tijd is om te gaan winkelen.

In nauwe samenwerking is hiermee een nog veiligere winkelomgeving gecreëerd, waar bezoekers aan het winkelcentrum van Dieren en de lokale ondernemers bij gebaat zijn.

Foto: Links Ben Denekamp van Winkelcentrum Dieren, rechts Jarno Eggink van JDI smart web applications