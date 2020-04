Bedreiging met mes in verkeersruzie

EERBEEK – Bij een akkefietje tussen een automobilist en twee fietsers, op maandag 23 maart rond 14.30 uur aan de Poelkampstraat in Eerbeek, werd een mes getrokken. Er was onenigheid tussen de bestuurder van de auto en de fietsers. Daarbij liet een van de fietsers een mes zien aan de automobilist. Het mes zou een uitklapbaar mes van zo’n 15 centimeter groot zijn. De man zou het mes alleen hebben laten zien en daarbij gezegd hebben dat de automobilist, die hier later aangifte van heeft gedaan, uit moest kijken. Het mes was hierbij niet uitgeklapt. De man zou een jaar of 60 zijn, droeg een petje, spijkerbroek en een grijze wintertrui en zou fietsen op een fiets, mogelijk elektrisch, met een kratje voor- en achterop. De vrouw zou een jaar of 60 zijn, grijze krullen hebben, een geblokte grijze jas dragen en op een fiets met een kratje voorop fietsen. De politie heeft met meerdere eenheden gezocht, maar de fietsers niet meer aangetroffen.