Bazaar Martinikerk verplaatst naar oktober

DOESBURG – De bazaar in de Martinikerk in Doesburg wordt verplaatst naar vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. Hiervoor worden op 26, 28, 29 en 30 september inzameldagen gehouden. Iedereen die spullen heeft kan deze dan naar de Martinikerk brengen. De organisatie is erg blij met de nieuwe vrijwilligers die zich hebben gemeld. Mochten er nog meer mensen enthousiast zijn om een handje toe te steken, dan kunnen zij zich melden via

diana@house-of-innovation.nl.