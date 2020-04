Avondvierdaagse Dieren gaat ook in september niet door

DIEREN – Dit jaar zal er in Dieren geen avondvierdaagse plaatsvinden, zo laat de organiserende Stichting Avondvierdaagse Dieren weten. “De gezondheid, veiligheid van de wandelaars en vrijwilligers staat, net als voor het totale evenement, altijd op 1. Dit heeft voor ons de doorslag heeft gegeven om dit jaar de avondvierdaagse af te gelasten.”

Door de beperkingen van de overheid was al snel duidelijk dat de avondvierdaagse niet zoals gebruikelijk in mei door kon gaan. Daarom heeft de organisatie in eerste instantie besloten het evenement te verplaatsen naar september en is daar ook voorbereidingen voor gaan treffen. Alle vrijwilligers werden ingelicht en waren bereid in september mee te werken.

Meerdere grote scholen hebben echter inmiddels aangegeven dat het voor hun niet mogelijk is om de inschrijvingen binnen hun school te organiseren, in verband met de drukte aan het begin van het nieuwe schooljaar. De organisatie heeft van de MKZ-crisis geleerd dat in dit soort situaties veel minder deelnemers zijn en verwacht dit dan ook in september.

Dit betekent dat er minder inkomsten zijn, maar de uitgaven blijven bijna gelijk. Hierdoor zou de organisatie een fors financieel tekort krijgen, wat zij onverantwoord vindt. De stichting ontvangt voor haar vrijwilligerswerk geen subsidie van gemeente of provincie.

Daarnaast is het moeilijk om met meerdere mensen de routes uit te zoeken zolang de 1,5 meter regel van kracht is. De coronacrisis zorgt ervoor dat de maatregelen nog steeds verlengd worden en een avondvierdaagse met grote groepen en op 1,5 meter afstand van elkaar is op dit moment ondenkbaar en twijfelachtig. Daarnaast is nu ook nog niet bekend of deze maatregelen nog weer verlengd gaan worden. De vergunningen moeten ook ruim 2 maanden van te voren aangevraagd worden, wat betekent dat dit geregeld moet worden terwijl de regels voor de corona crisis nog gelden.

De organisatie baalt er ontzettend van dat juist dit jaar de 55e editie is, waarbij de huidige organisatie al 30 jaar aan het roer staat, en deze niet doorgaat. “Ook vinden we het erg voor de kleine ondernemers die voor hun inkomsten mede afhankelijk zijn van diverse feestdagen en evenementen, zoals bijvoorbeeld de snoepwinkel. Want laten wij eerlijk zijn; welk kind wacht aan het eind van de avondvierdaagse niet op de snoep- of gezonde traktatie door de ouders of grootouders?” Ook de muziekverenigingen en EHBO worden hierdoor financieel getroffen.

De organisatie van de avondvierdaagse gaat nu gewoon door met de voorbereidingen voor volgend jaar, zoals het maken en nalopen van routes, en hoopt dan gewoon van maandag 17 tot en met 20 mei 2021 wel te kunnen lopen.