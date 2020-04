Aubade en bloemen voor bewoners Beverode

DIEREN – Zanger Bram Boender verraste op Koningsdag de bewoners van zorgcentrum Beverode in Dieren met een optreden. Loco-burgemeester Gea Hofstede en dorpswethouder Dorus Klomberg brachten middels een hoogwerker een bloemengroet aan de ouderen in het verzorgingshuis.

Loco-burgemeester Gea Hofstede en dorpswethouder Dorus Klomberg boden de ouderen namens de gemeente een bloemetje aan. Dit kon zelfs veilig op de hogere verdiepingen dankzij de medewerking van Oswald Scheerder uit Rheden die via Kamphuis Hoogwerken belangeloos een hoogwerker ter beschikking stelde.

Loco-burgemeester Gea Hofstede: “In deze uitzonderlijke tijden zijn momenten van saamhorigheid erg belangrijk. Wethouder Klomberg en ik hoefden dan ook niet lang na te denken toen ons gevraagd werd om hier aan mee te werken. Ik hoop dat deze zang- en bloemengroet even voor afleiding heeft gezorgd. En het doet zeker recht aan de liefdevolle verpleegkundigen en aan de ouderen die hun geliefden zo missen. Deze mensen steken we graag een hart onder de riem. En gezien de reacties is dat zeker gelukt. Ik wens iedereen heel veel sterkte en hoop dat er gauw weer betere tijden komen.”

Dierenaar Bram Boender werd een paar jaar geleden tweede bij het bekende tv-programma Idols en was de winnaar van de realitysoap House of Talent. Dus zeker geen onbekende in Dieren én omstreken. De aubade en bloemengroet is mogelijk gemaakt door de coördinator recreatie & evenementen van Attent en de Dierense Oranjevereniging.

Foto: Melvin / Persbureau Heitink