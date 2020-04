Alternatieve herdenking verwoesting Martinitoren

DOESBURG – Op 15 april 1945, vlak vóór de bevrijding, hebben wegtrekkende Duitse troepen in Doesburg nog grote schade aangericht. Onder andere werd de Martinikerk in brand gestoken en de toren opgeblazen. De toren viel met luidklokken en carillon om, dwars door de brandende kerk. Pas in 1959 werd met de restauratie begonnen.

Om dit te herdenken – buiten de beperkingen van de coronacrisis om – zal op woensdag 15 april om 12.00 uur de zware luidklok langer luiden. Om 12.10 uur, het tijdstip waarop in 1945 de toren instortte en omviel, zal stadsbeiaardier Frans Haagen het carillon met veel geluid laten horen om zo de verwoesting symbolisch te laten klinken. Daarna zwijgen carillon en luidklok verder de hele dag. Er is dan totale stilte, net zoals toen, op die 15e april. En een kort, maar duidelijk hoorbaar herdenkingsmoment.