Afhaalbieb Brummen|Voorst groot succes

BRUMMEN / EERBEEK – Bibliotheek Brummen|Voorst is vorige week gestart met de Afhaalbieb. Alle leden kunnen op afspraak hun gereserveerde boeken komen ophalen. Dit blijkt een groot succes.

“Via social media ontvingen we al veel positieve reacties op de Afhaalbieb. Dat blijkt ook uit de eerste reserveringen die we inmiddels hebben ontvangen. Veel mensen hebben behoefte aan nieuwe boeken, maar dat er zoveel leden zouden reageren, heeft onze verwachtingen overtroffen. De eerste afhaalmiddag stonden er al ruim negentig tasjes klaar”, aldus Mirjam Wijers, directeur van Bibliotheek Brummen|Voorst.

De bibliotheek doet er alles aan om de veiligheid van de medewerkers en leden te garanderen. Er wordt gewerkt volgens de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften van de RIVM. “Onze medewerkers dragen handschoenen. Hiermee zetten zij ingeleverde boeken in de kast en vullen zij de tasjes met gereserveerde boeken. De boeken worden eerst schoongemaakt voordat ze weer de uitleen ingaan. Iedereen moet er wel rekening mee houden dat het iets meer tijd kost om de reservering in het systeem te verwerken. Het kan dus best een paar dagen duren voordat het tasje met de boeken daadwerkelijk afgehaald kan worden in de hal van de vestiging.”

Leden van de Bibliotheek Brummen|Voorst kunnen boeken reserveren via het contactformulier op www.bibliotheekbrummenvoorst.nl of via info@bibliotheekbrummenvoorst.nl. Telefonisch reserveren kan van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur. Bibliotheek Brummen is bereikbaar via tel. 0575-561867, bibliotheek Eerbeek via tel. 0313-651805.