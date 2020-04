Acties voor ouderen ontroerend

Worden het medische en verdere hulppersoneel op bewonderenswaardige wijze en op een terechte manier bedankt voor hun 1000 procent inzet jegens coronapatiënten, willen wij ook andere organisaties niet vergeten. Wij kennen allemaal de aangeboden hulp via kinderen, tv, radio, ouderenbonden, de geweldige vrijwilligers, enzovoort. Prachtig!

Maar ook een sociaal-democratische partij als de PvdA Brummen-Eerbeek doet haar best om ouderen even in het zonnetje te zetten. Op Goede Vrijdag werden wij, 79 en 84 jaar oud, verrast door een ‘anderhalve meter gesprek’ met het raadslid Margot van Enck-Hulleman. Op de galerij van ons appartement en onder een vriendelijk zonnetje hadden wij een leuk gesprekje met haar over koetjes en kalfjes en de eenzaamheid. Hierbij overhandigde zij ons namens de PvdA Brummen-Eerbeek twee hele grote bossen tulpen in een voor ons bekende kleur. Dit bezoek in dat heerlijke zonnetje op de galerij heeft ons zeker verrast en wij danken hen heel vriendelijk voor dit gebaar en het leuke gesprek.

Familie De Vries,

Eerbeek