EMPE – Alle leerlingen van Typejuf Ingrid van Deelen uit Empe hebben hun cursus afgerond. Het afsluitende examen mocht dit jaar uiteraard niet centraal, maar werd thuis online gemaakt. Smokkelen kan niet, want de typejuf en het Centraal Bureau Typevaardigheid konden via internet meekijken. Alle examenkandidaten kregen dan ook binnen een half uur te horen welke cijfers er op hun diploma komen te staan.

Er zijn ook dit jaar weer geweldige prestaties geleverd, meldt de Typejuf. De absolute topper dit jaar is Kim Veenendaal van de Martinusschool in Twello: zij haalde 322 aanslagen per minuut met maar één foutje. Door alle kinderen is hard gewerkt. Daardoor hebben ze nu een uitstekende typevaardigheid en uitgebreide kennis van tekstverwerken in Word. “Daarnaast hebben de meesten ook geleerd dat het zin heeft om door te zetten als het even moeilijk is, dat je jezelf kunt overwinnen en dat je soms meer kunt dan je had gedacht”, zegt Ingrid van Deelen, die apetrots is op al haar leerlingen.

De diploma’s worden binnenkort uitgereikt aan Anna, Anna-May, Bart, Bartjan, Bas, Bent, Benthe, Bibi, Boris, Britt, Carlijn, Cas, Cëlina, Claudio, Daan, Dana, Danjela, Daphne, Delano, Desi, Djesse, Elin, Elise, Elize, Esmee, Eva, Fedde, Femke, Finn, Freek, Friso, Fynn, Guus, Guusje, Hanna, Hugo, Ilvy, Imme, Indy, Isabella, Janick, Jasmijn, Jesse, Jessie, Joris, Jorn, Josefien, Julia, Julian, Julie, Juliette, Kas, Kayin, Kelvin, Kenan, Kiki, Kim, Kyara, Lars, Lea, Léanne, Lesly, Lian, Liese, Lieve, Linn, Lisa, Lisan, Lode, Luuk, Lynn, Margreet, Marijn, Marilou, Marit, Matti, Maud, Max, Mees, Merle, Mike, Milan, Milou, Mirthe, Naomi, Nick, Nicolette, Niels, Nienke, Nina, Noor, Norah, Onno, Piet, Pieter, Quinn, Quinty, Raoul, Renske, Robin, Roma, Romee, Roos, Rowena, Sanne, Sara, Sem, Semere, Sophie, Stef, Stijn, Sybrand, Tess, Thije, Tim, Timnit, Timo, Timofei, Tom, Tomas, Tomme, Twan, Yael, Youri en Zion.