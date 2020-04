24/7 noodopvang kinderen van ouders in cruciale beroepen

GEM. ZEVENAAR – Sinds maandag 30 maart kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen binnen de gemeente Zevenaar ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekeinde opgevangen worden. Deze nieuwe, extra noodopvang is mogelijk gemaakt op de locatie kinderopvang Toverhoed én buitenschoolse opvang Toverwereld van Humankind in Zevenaar. Dit dankzij intensieve samenwerking tussen de gemeenten, kinderopvangorganisaties en zorgpartners in de regio De Liemers.

Door de aangescherpte maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn scholen gesloten en is kinderopvang alleen geopend voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. De regionale partners, zoals de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, de sociale teams van deze gemeenten, Van Der Valk Hotel Duiven, Kinderopvang Zonnekinderen en Humankind Kinderopvang nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid; zij willen de mensen steunen die Nederland draaiende houden.

Behoud van kwaliteit en veiligheid Juist voor Nederlanders in deze beroepen is ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekeinde behoefte aan kinderopvang. “Binnen onze gemeente zijn we het idee voor een 24/7 opvang gaan onderzoeken. Kwaliteit en veiligheid staan bij alle partijen voorop. Samen met partners en onze bevlogen pedagogisch medewerkers zijn we in staat om dit in een tijdsbestek van dagen te realiseren. Daar mogen we best trots op zijn,” zegt Peggy Wentink, locatiemanager bij Humankind. Kinderdagverblijf Toverhoed en Buitenschoolse opvang Toverwereld zijn gevestigd aan de Bemlaan 1 in de wijk Groot Holthuizen. Van der Valk Hotel Duiven stelde extra bedden beschikbaar voor de opvanglocatie.

Allereerst wordt gestart op de locaties van Humankind. Mocht de vraag groeien, dan is een tweede locatie van Kinderopvang Zonnekinderen aan de Platanenlaan 11 in Zevenaar beschikbaar. Ouders die in één van de cruciale beroepen werken, wonen in de gemeenten Duiven, Westervoort of Zevenaar en behoefte hebben aan 24/7 opvang van hun kind(eren) kunnen bellen naar de gemeente Zevenaar, tel. 0316 – 595111.