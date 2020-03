ZOA collecteert online

LOENEN – ZOA heeft besloten om de collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het coronavirus. In plaats van collectanten met de bus langs de deuren te laten gaan, wordt de collecte online gehouden, zodat de hulp aan slachtoffers van oorlogen en rampen niet onder druk komt te staan.

Christien Jurriens, coördinator van de collecte in Loenen: ‘We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de collectanten en de mensen aan de deur. Langs de deuren gaan is geen optie. Maar tegelijk willen we er zijn voor mensen die door een oorlog of een natuurramp alles zijn kwijtgeraakt. Ik hoop daarom dat ook mensen in Loenen online een donatie zullen doen. Een deel van onze collectanten maakt daarvoor een online collectebus aan, maar geven kan ook via SMS en via de website van ZOA.”

Vorig jaar haalden de collectanten in Loenen bijna 1.500 euro op. Jurriens: “De opbrengst van de collecte is van groot belang. Met deze donaties kan ZOA in noodsituaties snel te hulp schieten en mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. Steun uw naasten in nood, help mee op zoa.nl/doneren of sms ZOA naar 4333. Dit kost eenmalig 3 euro.