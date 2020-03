Workshopruimte in het Kuntslab

DOESBURG – De vereniging Het Kunstlab Doesburg is per 1 maart verhuisd naar de Ooipoortstraat 21 in Doesburg. De vereniging heeft weer een mooie ruimte waar de leden hun kunstwerken tentoon kunnen stellen en waar bezoekers hun kunstwerken kunnen zien en kopen. Tevens biedt de vereniging de mogelijkheid aan groepjes om een workshopruimte te huren voor bijvoorbeeld allerlei handvaardige bezigheden. Mensen (groepjes) die daar interesse in hebben, kunnen meer informatie verkrijgen aan de balie in de winkel aan de Ooipoortstraat 21 in Doesburg.