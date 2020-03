Winnaar van dinercheque

DOESBURG – Gymvereniging Vitaal Doesburg bestaat 50 jaar en liet dit weten in een fraaie folder, die huis-aan-huis werd verspreid. Hierin stond ook een prijspuzzel, waarmee een dinercheque van Hotel Doesburg van 50 euro kon worden gewonnen. Een niet te versmaden prijs. Afgelopen week werd de winnaar bekendgemaakt: De heer en mevrouw De Wolf waren de gelukkige winnaars. In de gymzaal aan de Armgardstraat werd de cheque uitgereikt door de eigenaar van Hotel Doesburg. Hij meldde er nog bij, tot grote verrassing van de aanwezigen: “Ik verhoog de waarde tot 100 euro zodat het een onbezorgde avond wordt voor het echtpaar de Wolf.” Een luid applaus was hier dan ook wel op zijn plaats. In de loop van dit jubileumjaar is er een aantal leuke acties gepland door het bestuur van gymvereniging Vitaal.

Foto: Hanny ten Dolle