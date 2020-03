Wijkagent Theo Simmelink gaat Loenen verlaten

LOENEN – Na ruim twintig jaar wijkagent te zijn geweest in verschillende wijken van de gemeenten Brummen en Apeldoorn gaat Theo Simmelink er mee stoppen. Dit betekent dat Loenen een nieuwe wijkagent gaat krijgen.

Hij vertelt in een schrijven aan de Loenenaren: “In de huidige wijk had ik het nog wel een paar jaar vol kunnen houden, maar tot mijn 67e zou ik het denk ik op straat niet volgehouden hebben. Vooral ook omdat er ook nog steeds noodhulpdiensten gedaan moeten worden. Ik zal het nooit weten omdat er een vacature voorbij kwam, waarvan ik vond dat ik erop moest solliciteren. En toen ging het erg snel. Vanaf eind maart ga ik mij nu bezig houden met vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de tak jachtaktehouders, (wapen-)verlofhouders en beveiligers bij HoReCa en evenementen. Ik weet zeker dat ik het werk als wijkagent (in de dorpen) ga missen, maar zeker is ook dat ik er mooi werk voor terug ga krijgen!”

Simmelink meldt ook dat er helaas enige tijd overheen zal gaan voordat er een nieuwe wijkagent zal zijn. Dit heeft te maken met de openstelling, sollicitatieprocedure etcetera. Er zal in die tijd geen spreekuur worden gehouden. Het is aan de nieuwe wijkagent of deze ook weer een spreekuur zal houden. Dit is namelijk niet verplicht, maar Simmelink is van mening dat het bij een dorp hoort om zomaar even binnen te kunnen lopen bij de wijkagent.

Als de nieuwe wijkagent bekend wordt, zal hij nog wel zijn best doen hem of haar een goede rondleiding te geven.