Wie helpt mondkapjes maken?

DOESBURG – In het weekend kwam er vanuit de zorgcentra in Doesburg de vraag naar mondkapjes. Zoals bekend is er een schreeuwend tekort. De medische kapjes zijn uiteraard eerst voor de ziekenhuizen bestemd, maar ook zorgcentra en thuiszorg mensen willen graag zichzelf en de cliënten zoveel mogelijk beschermen. Dit bracht Ineke van Elk op het idee om zelf mondkapjes te gaan maken en doet een oproep aan iedereen die kan en wil helpen. Ze heeft inmiddels een aantal aanmeldingen binnen, maar hoe meer mensen meedoen, hoe beter natuurlijk.

Daarnaast is er een oproep voor stof. De mondkapjes moeten worden gemaakt van katoen dat op 90 kan worden gewassen. Wie dat nog heeft liggen, kan dit bijdragen. Daarnaast wordt er een bankrekening geopend voor giften waar materiaal van kan worden gekocht.

ccjvanelk@hotmail.com