VVD stelt vragen over hulp aan ondernemers

RHEDEN – Omdat ondernemers hard worden geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus, meent de VVD-fractie in de gemeente Rheden dat zij waar mogelijk moeten worden gesteund. Hierover heeft de partij vragen gesteld aan het college, om te onderzoeken of er steun voor lokale ondernemers te organiseren is.

“Volksgezondheid en mensen gaan altijd voor maar ondernemers, ook in de gemeente Rheden, worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus. Dit kan dan mogelijk ook effect hebben op het inkomen van hun medewerkers. Door de maatregelen tegen COVID-19 kunnen ondernemers acute problemen krijgen met betalingsverplichtingen, ook voor de gemeentelijke heffingen. Dit speelt onder andere voor ondernemingen in toerisme, recreatie, horeca en detailhandel. Dit zijn voor alle kernen in onze gemeente belangrijke pijlers van leefbaarheid, aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling. Het zou enorm helpen als ondernemers met liquiditeitsproblemen uitstel van betaling krijgen voor gemeentelijke heffingen, zoals OZB. Ook landelijk is al een aantal maatregelen aangekondigd om ondernemers te ontzien. Zo heeft de Belastingdienst aangekondigd uitstel van BTW en andere belasting te verlenen. Verder is deeltijd WW mogelijk”, somt de VVD op.

De VVD fractie is van mening dat de samenleving ook lokaal, waar mogelijk, onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. “We zien hier vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting). Ondernemers kunnen door de Corona-maatregelen aanzienlijk minder tot geen inkomsten hebben. Daardoor hebben ze nu vooral problemen met liquiditeit. Het zou enorm helpen als ondernemers vanuit de gemeente uitstel krijgen van betaling van deze belastingen. In dezelfde lijn krijgen ondernemers bij de belastingdienst uitstel van BTW en andere belastingen.”