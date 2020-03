Vrijwilligers gezocht voor Hanzedag

DOESBURG – Op zaterdag 13 juni gaat Hanzestad Doesburg terug in de tijd van de middeleeuwen. Een evenement dat elk jaar weer duizenden bezoekers trekt. Honderden vrijwilligers steken zich weer in middeleeuwse kledij om met een knipoog te ervaren hoe het leven in de middeleeuwen was georganiseerd.

Het hele jaar door is een team van enthousiaste vrijwilligsters bezig om met zorg de kleding hier voor te naaien en te herstellen. In de kelder van Grootenhuis (voorheen Zorgcentrum IJsselzicht) hangen inmiddels meer dan duizend prachtige kostuums en attributen voor arm, rijk, groot en klein.

Een deel van dit team is vanwege het bereiken van een hoge leeftijd gestopt bij de Naaibrigade. Daarom is de stichting op zoek naar nieuwe aanwas. Want: zonder kostuums geen Hanzedag. De stichting zoek tevens kleedsters om te helpen bij de kledinguitgifte en het aankleden van de mensen die aan het evenement deelnemen. De kledinguitgifte is inmiddels gestart en is, normaal gesproken, op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur bij Grootenhuis in Doesburg.

Meer informatie is te vinden op www.doesburgsehanzefeesten.nl. Daar is ook de link voor de Paskalender te vinden. Aanmelden als vrijwilliger kan via info@doesburgsehanzefeesten.nl.