Vrachtwagen rijdt zich vast bij oprit A348

ELLECOM – Onder aan bij de oprit van de snelweg A348 in Ellecom heeft een vrachtwagen zich vrijdag 13 maart bij het keren vastgereden. De chauffeur kwam erachter dat hij de verkeerde afslag had genomen in de richting van Dieren. Bij het draaien raakte de vrachtwagen in de berm en verloor zijn grip. Zijn wielen tolden rond waardoor hij vast kwam te zitten. Vanwege de vrachtwagen was de rijstrook richting Doesburg afgesloten. Verkeer moest draaien via afslag De Steeg. Twee voorbijgangers regelden het verkeer tot dat dit werd overgenomen. Door hun inzet ontstond er weinig tot geen vertraging.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink