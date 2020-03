Vraag of bied hulp met coronaposter uit Regiobode

REGIO – In Regiobode van deze week vindt u de Samen Sterk Tegen Corona-posters. Met deze posters, die op het raam geplakt kunnen worden, kan iedereen laten zien dat hij wel een beetje hulp kunt gebruiken of juist hulp kan bieden. De actie wordt ondersteund door de gemeente Rheden.

De Samen Sterk Tegen Corona-actie is een initiatief van Groninger drukker Martijn ten Pas. “Omdat in een onzekere tijd als deze positiviteit in de vorm van een vriendelijke daad veel kan betekenen, is het Samen Sterk Tegen Corona-initiatief gestart. Dit initiatief houdt in dat we laten zien dat we samen de strijd tegen corona aangaan, dat we er voor elkaar zijn, ofwel: samen sterk staan. Een stukje verbroedering door te laten blijken dat je klaar staat voor je buurman of buurvrouw die misschien wel wat hulp kan gebruiken. Een boodschapje, de hond uitlaten, het posten van een brief of gewoon even een beetje aanspraak. Iets kleins kan voor iemand namelijk iets heel groots betekenen.”

ten Pas ontwikkelde twee posters, een rode en een groene. De groene kant laat zien dat een inwoner hulp aanbiedt aan degenen die het nodig hebben, de andere zijde communiceert juist dat de bewoner van het betreffende huis wel wat hulp kan gebruiken. Omdat het RIVM nadrukkelijk heeft aangegeven sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden, kan men een telefoonnummer invullen op de poster waarop men bereikt kan worden. Zo kan telefonisch worden besproken wat de wensen zijn.

De actie is in recordtijd het hele land doorgegaan, na vier dagen zijn er ruim 12.500 posters in omloop en dit aantal loopt nog steeds op. Ten Pas drukte de poster gratis en verzond ze naar adressen door heel Nederland. De enorme hoeveelheid posteraanvragen heeft er wel voor gezorgd dat de drukker op zoek moest naar mogelijkheden om de poster verder landelijk te kunnen verspreiden. En zocht Ten Pas contact met de media. Verschillende media gaan helpen de posters te verspreiden. Zoals gezegd dus ook Regiobode.

www.samensterktegencorona.nl