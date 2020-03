Voorjaarsbloemen fleuren dorp op

LOENEN – Bloemen geven meer kleur en fleur aan de omgeving. Wie door sommige dorpen komt valt het op dat nu langs diverse wegen in de in bermen en slootkanten gele narcissen vrolijk staan te bloeien. Vaak zijn die een keer door iemand geplant. Deze bollen vermeerderen zich snel en laten ieder jaar weer hun pracht zien.

Kortgeleden zijn er in de berm langs de Hoofdweg nabij kasteel Ter Horst in Loenen witte narcissen geplant. Ondankst het gure weer bloeien ze al enige weken. Op andere plekken bij de toegangsborden en langs de Hoofdweg zijn ook bloeiende voorjaarsbollen te zien,, zoals hyacinten. Al deze bloemen geven het dorp een kleurig aanzien.

Klarenbeek blijft ook niet achter. Bij de toegangsborden bloeien ook de narcissen en langs de wegen, vooral de Voorsterweg, is het volop voorjaar. Een mooi gezicht, dat ieder jaar terugkomt.

Foto: Martien Kobussen