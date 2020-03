Volkstuinen te huur in Eerbeek

EERBEEK – Volkstuinverenging Eerbeek heeft nog een aantal volkstuinen te huur. De tuinders zijn zelf erg enthousiast en raden iedereen hun hobby aan. “Het is een prima manier om alle spieren aan het werk te zetten en gezellig om met andere mensen te overleggen hoe je het best te werk kan gaan. Je bent ontspannen bezig en aan het eind van het seizoen heb je ook nog de diepvries vol met groentes uit eigen tuin, die natuurlijk allemaal gezond verbouwd zijn” De volkstuin ligt aan de Weverweg – Lombokweg in Eerbeek en bestaat uit zo’n vijftig tuinen. Er zijn er nog enkele beschikbaar. Mensen die een tuin willen huren van 75 of 150 vierkante meters, kunnen langskomen voor meer informatie of een kijkje nemen op de website.

www.volkstuinen-eerbeek.nl