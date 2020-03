Veluwonen sluit kantoor

EERBEEK – Vanwege de Corona-crisis is het kantoor van Veluwonen in Eerbeek gesloten. Ook verricht de woningcorporatie momenteel geen reparaties binnen in huurhuizen.

“Natuurlijk helpen we wel bij noodgevallen, zoals een kapotte verwarming of een ernstige verstopping”, meldt directeur Marco de Wilde. “Reparaties aan de buitenkant en ook het verhuren van huizen gaan voorlopig gewoon door. Maar we vermijden daarbij fysiek contact zoveel mogelijk.’

Veluwonen heeft het kantoor gesloten om huurders en medewerkers te beschermen, maar blijft gewoon bereikbaar. Huurders met een vraag of een noodreparatie kunnen bellen met tel. 0313 – 659023 of mailen naar welkom@veluwonen.nl.

Veluwonen weet niet wanneer het kantoor weer open gaat en de dienstverlening normaal wordt. Marco de Wilde: “Als vanuit de overheid meer maatregelen komen, dan moeten we kijken hoe we de noodgevallen kunnen blijven oplossen. Houd daarom alstublieft www.veluwonen.nl in de gaten.”