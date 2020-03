VELP – Op zondag 22 maart wordt in Velp een Velpse Halfvastenoptocht gehouden. De optocht tijdens carnaval kon ging vanwege het slechte weer niet door, maar tijdens de Halfvastenoptocht kunnen de mooie praalwagens toch nog getoond worden aan het publiek. Vanaf 13.11 uur vertrekt de optocht vanaf de Kerkallee. Na afloop is er een grootse instuif in het Narrenhuus. Er is nog plek voor deelnemers.

