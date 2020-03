Velp voor Oranje schrapt alle activiteiten

VELP – Oranjevereniging Velp voor Oranje heeft besloten alle herdenkingen en vieringen rond 16 april te schrappen. Op advies van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen worden ook de festiviteiten van Koningsdag geannuleerd.

De viering van 75 jaar bevrijding stond hier in de regio gepland voor zaterdag 18 april. Keep Them Rolling, de vereniging van liefhebbers van oude legerauto’s, zou in Velp starten met een bevrijdingsrit door de gemeente Rheden. Hier omheen had Velp voor Oranje een programma samengesteld. Zowel de bevrijdingsrit als de festiviteiten in Velp gaan niet door.

Daarnaast is, op advies van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, besloten de festiviteiten op Koningsdag te annuleren. Velp voor Oranje wil de verjaardag van onze Koning echter niet ongemerkt voorbij laten gaan en denkt na over manieren om dee dag toch een feestelijk tintje mee te kunnen geven. “Denk bijvoorbeeld aan massaal de vlag uit te hangen, bloemen te brengen naar mensen in de zorg of bij politie en brandweer, een auto met muziek door de straten te laten rijden. Het zijn maar enkele ideeën, maar Velp voor Oranje staat open voor ideeën om deze Koningsdag toch enigszins feestelijk te kunnen vieren. Suggesties zijn meer dan welkom”, zegt voorzitter Gety Hengeveld van de Velpse oranjeverenging.

De bevrijdingsrit is inmiddels verplaatst naar zaterdag 29 augustus, Velp voor Oranje bekijkt of er mogelijkheden zijn om enkele onderdelen van Koningsdag te verplaatsen naar datzelfde weekend. Hierover komt later bericht.