Uitstel gemeentelijke belastingen voor ondernemers

RHEDEN – Nederland verkeert in een crisis door het coronavirus. De genomen maatregelen door het kabinet hebben een enorme impact op de samenleving. De gemeente Rheden wil ondernemers helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van de gemeentelijke belastingen.

De gemeente Rheden hoopt met dit uitstel ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaronder vallen ook ZZP’ers, ondernemers die actief zijn in de Kunst en Cultuur en Stichtingen en Verenigingen.

Om ervoor te zorgen dat alle aanvragen voor uitstel correct en snel worden verwerkt, wordt nu hard gewerkt aan het op orde brengen van de interne processen en systemen binnen de gemeente. Zodra dat is geregeld, zal een online webformulier beschikbaar komen. De verwachting is dat ondernemers in de loop van de week van 23 maart hun aanvraag kunnen indienen. Het uitstel geldt voor de periode tot en met 31 juli van dit jaar.

Het uitstel geldt zowel voor ondernemers die zelf op afgesproken data de belastingaanslag betalen als voor ondernemers die via automatische incasso betalen. Voor deze laatste groep geldt dat zodra het uitstel is verleend de automatische incasso vanzelf wordt stopgezet. Ondernemers hoeven daarvoor geen aparte actie te ondernemen. De gemeentelijke belastingen waarvoor uitstel kan worden aangevraagd zijn de onroerendzaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Als het uitstel is verleend, krijgen ondernemers in de loop van 2020 de gelegenheid om het nog te betalen bedrag in vier termijn terug te betalen. De exacte termijnen worden na toekenning van het uitstel bekend gemaakt.