Tweedehands shoppen bij De Inloopkast

RHEDEN – Op zaterdag 21 maart is de eerste editie van kledingbeurs De Inloopkast in het Dorpshuis in Rheden. Hier is goede tweedehands kleding te koop èn te verkopen.

Dit nieuwe initiatief is ontstaan vanuit de vrijwilligers van de tweedehands Kinderkledingbeurs Rheden, die al meer dan 25 jaar bestaat. De organisatie van De Inloopkast is mogelijk gemaakt dankzij de Ikbuurtmee-cheques. Hiermee is razendsnel het bedrag opgehaald dat nodig was om de beurs voor de eerste keer op te starten.

Er hebben zich al meerdere verkopers aangemeld, maar hoe meer keuze hoe beter er geshopt kan worden. Wie (zo goed als nieuwe) kleding heeft, kan zich via deinloopkastrheden@gmail.com aanmelden als verkoper. De spullen kunnen worden ingeleverd op vrijdag 20 maart tussen 19.00 en 20.30 uur. Dit kan kleding zijn, maar ook schoenen, sjaals, tassen en hoeden. Voor mannen, vrouwen en tieners, vanaf maat XS.

De verkoop is zaterdag 21 maart van 10.00 tot 14.00 uur in het Dorpshuis in Rheden. Er zijn pasruimtes en spiegels aanwezig en de entree is gratis.