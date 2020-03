Tulpen voor bewoners van de Beekwal

EERBEEK – Nu er al een poosje geen bezoek meer mag komen bij de bewoners van de Beekwal in Eerbeek, zijn er van alle kanten ondernemers en vrijwilligers die de ouderen een hart onder de riem willen steken. Het regent kindertekeningen, kaarten en zelfgebakken koekjes en cakes, Veluwonen bracht al gebak.

Kleine lichtpuntjes in de dagen die lang duren nu de kinderen en kleinkinderen niet meer op visite komen. “We doen er natuurlijk alles aan om het zo leuk mogelijk te maken, maar we zien wel dat de mensen eenzaam worden’, zegt medewerkster Bertha Peters. “Daarom is elk extraatje meer dan welkom.”

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bewoners van de Beekwal donderdagmorgen 26 maart al voor het raam stonden toen ze het busje van het Loenense bedrijf Agrozone zagen voorrijden. Eigenaar Cees de Haan en medewerker Dennis Gorsseling kwamen bossen tulpen uitdelen. “Ons bedrijf verzorgt technische installaties voor kwekerijen. We werken veel samen met tulpenkwekers in het westen”, legt De Haan uit. “Zij zitten flink in de problemen nu zij hun tulpen niet verkocht krijgen en de bloemen weg moeten gooien.”

En dus besloten de bedrijven die samenwerken met deze telers hen te ondersteunen door tulpen te kopen en deze weg te geven aan een goed doel. De Haan koos de bewoners van De Beekwal, die volgens hem wel een bloemetje verdienen. Donderdag bracht hij 200 bossen naar het verzorgingshuis in Eerbeek, die – op gepaste afstand – zeer dankbaar in ontvangst werden genomen door medewerkers Ina Geltink (links) en Bertha Peters.

